Игрок фарм-клуба Ниццы рухнул на газон и скончался по дороге в больницу – камеры всё зафиксировали
6 марта 21:07 - Читати українською
Игрок Расинга (Абиджан) Мустафа Сила получил инсульт во время матча чемпионата Кот-д'Ивуара и скончался в машине скорой помощи.
В Кот-д'Ивуаре произошла страшная трагедия. Во время матча местного чемпионата 21-летний игрок Мустафа Сила упал на землю и потерял сознание. Как информирует журналист News Foot Даду Экофо, это произошло в результате инсульта.
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Сообщается, что игрока забрала машина скорой помощи, но он скончался по дороге в больницу.
Расинг известен своей тесной связью с Ниццей, с которой сотрудничает с сезона 2018/19. В настоящий момент времени команда занимает 7 место в чемпионате Кот-д'Ивуара.
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