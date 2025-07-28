Люсьен Агуме принесет Интеру 8 млн евро, хотя в футболке “нерадзурри” его почти не видели. Он был куплен летом 2019 года в Сошо в возрасте 17 лет за 4,5 миллиона евро, однако так и не заиграл ни в одной из арендованных команд – в Специи, Бресте и Труа. Француз, которого называли “будущим Погба”, нашел себя в Севилье, куда в январе 2024 года перебрался на правах аренды с опцией выкупа.

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Клуб из Андалусии воспользовался правом выкупа за 4 миллиона евро. Но в контракт была включена опция получения Интером еще 50% от будущей цены перепродажи. Севилья может отменить этот пункт, если заплатит Интеру еще 4 млн евро – в этом случае миланский гранд получит только 10% с перепродажи игрока.

Агуме хорошо проявил себя на молодежном Евро, и спрос на него значительно возрос. Теперь Севилья склоняется к тому, чтобы заплатить Интеру 4 млн евро и забрать 90% вырученной суммы с игрока себе.

Благодаря дополнительным деньгам Интер планирует подписать форварда Аталанты Адемолу Лукмана.

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