"Это был не очень сложный выбор. Я позвонил ему, услышав об этом в субботу, и проинформировал его о том, какие, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт. Он сделал это. Я сообщил ему, прежде чем федерация разослала вызовы. Пока ситуация такая, как есть. При этом нет временной перспективы. Но не смешно давать игроку такое сообщение", – цитирует Сольбаккена norway.postsen.

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"Вообще это не функция ассоциации – говорить о выборе клуба игроками сборной, но мы сейчас в чрезвычайной ситуации. Весь норвежский и европейский футбол согласен оказывать совместное давление на Россию как на воюющую сторону, которая также очень активно использовала позиции в спорте.

Все российские команды отстранены от международных спортивных состязаний. Сольбаккен и я соглашаемся, что Норманн не может представлять Норвегию, когда он теперь будет играть за новый российский клуб", – сказал президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс.

Напомним, права на Норманна принадлежат российскому Ростову, в который он вернулся после аренды в Норвиче. Сейчас появилась информация, что норвежец может перебраться в московское Динамо.

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