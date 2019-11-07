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Игрок Динамо Загреб разрыдался после ничьей с Шахтером – его успокаивали пожарные

14:51 167 Читати українською
Игрок Динамо Загреб разрыдался после ничьей с Шахтером – его успокаивали пожарные
Дино Перич / Jutarnji.hr

Каждый по-своему реагирует на поражение в матче, а вот хорватский защитник Дино Перич не мог сдержать слез после ничьей с Шахтером.

25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
 
Алан Патрик 13’
Марлос 79’
Жуниор Мораес 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
90+3’ Жуниор Мораес
90+8’ Тете

Защитник загребского Динамо Дино Перич был настолько поражен и шокирован бессмысленной потерей победы своего клуба над донецким Шахтером в добавленное время, что после окончания матча не мог сдержать слез. Игрок был в таком отчаянии, что закрыв руками лицо сел под рекламным щитом и еще долго не мог успокоиться. Дино пытались подбодрить даже пожарные, которые обслуживали поединок, сообщает хорватское издание Jutarnji List.

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Напомним, на 90-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов Динамо – Шахтер загребцы вели со счетом 3:1. Однако в добавленное время хорваты умудрились пропустить дважды и упустить победу в поединке.

Следующий матч в группе С Динамо Загреб проведет в Бергамо против местной Аталанты. Матч состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Дино Перич Дино Перич Динамо Загреб - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб
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