Игрок Динамо Загреб разрыдался после ничьей с Шахтером – его успокаивали пожарные

Каждый по-своему реагирует на поражение в матче, а вот хорватский защитник Дино Перич не мог сдержать слез после ничьей с Шахтером.

Защитник загребского Динамо Дино Перич был настолько поражен и шокирован бессмысленной потерей победы своего клуба над донецким Шахтером в добавленное время, что после окончания матча не мог сдержать слез. Игрок был в таком отчаянии, что закрыв руками лицо сел под рекламным щитом и еще долго не мог успокоиться. Дино пытались подбодрить даже пожарные, которые обслуживали поединок, сообщает хорватское издание Jutarnji List.

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Напомним, на 90-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов Динамо – Шахтер загребцы вели со счетом 3:1. Однако в добавленное время хорваты умудрились пропустить дважды и упустить победу в поединке.

Следующий матч в группе С Динамо Загреб проведет в Бергамо против местной Аталанты. Матч состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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