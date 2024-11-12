У себя на родине 21-летнего Батурину называют "новым Модричем" – в сборной Хорватии он выступает на одной позиции с Лукой. Как информирует AS, ссылаясь на Sky Germany, Мартин отклонил предложение Реала.

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Сообщается, что "бланкос" предложили игроку пятилетний контракт, однако первые два сезона он должен был провести в аренде. Судя по всему, именно пункт об аренде и не устроил хорвата. Тем не менее, ожидается, что в 2025 году Реал может пересмотреть это условие. Так или иначе, Батурина потребует гарантию получения игрового времени. Его беспокоят примеры молодых игроков Реала, которые мало играют после переезда в Мадрид.

Ранее спортивный директор Шахтёра Дарио Срна отмечал, что "горняки" наверняка подписали бы Батурину, если бы не война России против Украины.

Напомним, что Андрей Лунин согласился перейти в Реал, зная, что уйдёт в аренду для адаптации в Испании и получения стабильной игровой практики. В итоге вратарь поиграл за Леганес, Вальядолид и Овьедо прежде, чем окончательно стал полноценным игроком "бланкос".

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