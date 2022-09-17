Вратарь Динамо Руслан Нещерет уже скоро сможет составить конкуренцию Денису Бойко за место в воротах.

Нещерет уже сегодня возвращается к тренировкам в составе Динамо, сообщает Динамомания.

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Отметим, что Руслан восстанавливался от перелома носа – голкиперу пришлось перенести операцию. Интересно, что это уже вторая травма в этом году.

Напомним, Нещерет травмировался зимой в товарищеском матче против норвежского Буде-Глимта. У Динамо пока только один вратарь – Бущан сейчас залечивает повреждение.

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