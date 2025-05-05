Как стало известно "Футбол 24", израильский Маккаби из Хайфы продлевать аренду у Динамо 24-летнего защитника Александра Сироты не намерен.

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"Зеленые" проводят неудачный сезон, по мнению клубного руководства, поэтому команду ждет серьезная чистка состава.

Сейчас Маккаби Хайфа в турнирной таблице израильской Премьер-лиги занимает 3-е место, имея 58 очков после 33 матчей. Третьего мая команда Сироты в матче 33-го тура проиграла на своем поле Хапоэлю Хайфа со счетом 1:5.

В нынешнем сезоне Александр Сирота провел за Маккаби Хайфа во всех клубных турнирах 23 матча, забил 2 гола.

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