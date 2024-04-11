Полузащитник Динамо Владислав Кабаев рассказал о подготовке команды в тренажерном зале и назвал одноклубника, который работает больше всех.

“Не каждый футболист любит занятия в фитнес зале, но мы понимаем, что это нужно. Сейчас уже привыкли, ведь в новом зале занимаемся уже почти год. Ходим сюда каждый день: сначала перед тренировкой, потом занимаемся на поле, и после занятия по желанию можно прийти сюда поработать. Это неотъемлемая часть жизни футболиста.

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Упражнения есть в широком доступе. Можно посмотреть в интернете, есть тренеры по физической подготовке в команде, кроме того, я занимаюсь еще с одним тренером, есть нутрициолог, словом, много средств, которые помогают хорошо играть и забивать мячи.

Кто прибывает на базу раньше всех? Первым на базу всегда приезжает Буяльский. Бывает, я приезжаю за час-полтора до сбора, а его машина уже стоит. Мы с ним шутим по этому поводу, он говорит, во сколько бы ты не приехал, я буду всегда раньше тебя", – поделился Кабаев в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что именно Криштиану Роналду славится своим упорным трудом в тренажерном зале – португалец часто остается для дополнительных занятий, чтобы поддерживать свою форму.

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