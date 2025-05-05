Хавбек Динамо Антон Царенко, который на правах аренды выступает за Лехию, поделился впечатлениями от работы под руководством Александра Шовковского и его предшественника Мирчи Луческу.

"Для меня это два очень авторитетных наставника, и я бесконечно им благодарен, что имел возможность поработать под их руководством. У каждого свой стиль и видение игры, но они оба имеют подобные требования и принципы", – сказал Царенко в интервью Українскому футболу.

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К слову, Мирча Луческу тренировал Динамо в 2020-2023 гг. Под его руководством киевляне выиграли чемпионат, кубок и Суперкубок страны. Александр Шовковский возглавил Динамо в ноябре 2023 года. Сейчас "бело-синие" занимают первое место в турнирной таблице УПЛ, отрыв от ближайшего преследователя, Александрии составляет 4 очка.

Напомним, Антон Царенко с лета 2024 года выступает за польскую Лехию на правах аренды. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 27 матчей за клуб, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Соглашение Царенко с Лехией рассчитано до конца сезона.

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