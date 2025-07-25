Центрбек Динамо Кристиан Биловар ответил на вопросы Tribuna относительно переговоров с иностранными командами.

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– У вас было предложение от клуба из Чехии в прошлом году. Какие у вас футбольные планы на ближайшее будущее, ведь контракт с Динамо заканчивается в конце этого года.

– Да, это правда, у меня было предложение от иностранного клуба. Приятно, что на тебя обращают внимание, но прежде всего веду разговоры о новом контракте с Динамо. Если клуб предложит мне новый контракт, то подпишу соглашение с киевлянами.

Это клуб, который дал мне все, начиная с детства и до этого времени. Это клуб, который всегда мне помогал, который давал мне возможность делать свои первые шаги в футболе. Буду всю свою жизнь благодарен этому клубу за то, что он делал для меня, – сказал Биловар.

Напомним, что Биловар является воспитанником Динамо. В составе киевской команды он провел 36 матчей. Также выступал в аренде в кипрском АЕЛ и Черноморце. Transfermarkt оценивает Биловара в 1,2 миллиона евро.

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