Игрок Динамо попал в курьезную ситуацию после матча УПЛ – видео реакции футболиста на собственную неосмотрительность
Полузащитник Динамо Николай Михайленко перепутал автобус после победы над Рухом (2:0).
Николай Михайленко стал участником забавного эпизода после завершения поединка чемпионата Украины.
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Команда Александра Шовковского в 22-м туре одержала выездную победу над львовским Рухом со счетом 2:0. После финального свистка футболисты пообщались с прессой и отправились в автобус. Однако Михайленко ошибочно оказался среди игроков соперника и начал искать свое место. Осознав ошибку, он улыбнулся и направился к транспортному средству Динамо.
Столичный клуб благодаря этой победе набрал 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая ближайшего конкурента на четыре балла.
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