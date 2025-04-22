"Давление результата из-за борьбы за чемпионство? В таком клубе как Динамо, даже когда ты не ведешь борьбу за чемпионство, давление есть всегда. Всегда есть давление за ошибку. Все понимают, что это большой клуб, в который все хотят попасть. Здесь всегда огромная конкуренция, нас всегда хотят обыграть, и на твое место в команде много претендентов. Поэтому есть большое давление не только на защитника, но и на любой позиции.

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Для нас обе команды – прямые конкуренты. Нет какой-то недооценки Александрии. Знаю, что многие люди говорят, что мы их не воспринимаем. Мне кажется, они еще в первом круге показали, что это очень приличная команда и по игре, и по игрокам. Все говорят, что Шахтер наш прямой конкурент, но таблица показывает совсем иначе", – поделился Биловар в программе ФУТБОЛ 360.

Добавим, что Кристиан провел за Динамо 24 матча в этом сезоне, однако результативными действиями не отличался. "Бело-синие" с 63 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ, тогда как Шахтер аж третий с 53 баллами.

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