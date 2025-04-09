Полузащитник Динамо Викентий Волошин, который первую половину сезона провел в составе Зари, остановился в шаге от перехода в Черноморец.

Недавно Викентий Волошин оказался в расположении Черноморца на просмотре перед возможным переходом, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что игрок уже покинул Одессу, поэтому дело до подписания контракта так и не дошло. Таким образом, Волошин вернется в расположение Динамо.

К слову, Викентий первую часть сезона провел в составе Зари на правах аренды, сыграл в 4 матчах, но результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в 250 тысяч евро.

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