"Мне самое главное сейчас получать игровую практику, и если называть клуб... Мне главное, чтобы я пришел туда, и тренер был уверен, что вот есть Саленко, и он будет играть.

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Конечно, я готов на аренду. Надо игровая практика. 5 минут только сыграл. Если что-то изменится в Динамо – но я не знаю, я такими вопросами не занимаюсь – мне скажут, что я буду получать много времени и показывать тем, что я буду выходить и играть – то так, я останусь в Динамо. Все-таки один из самых сильных... Сильнейший клуб.

Хочется остаться в Киеве. Я же здесь родился, мне будет приятнее находиться – здесь друзья, семья. Но если игровая практика и куда-то ехать, например во Львов, – я поеду", – поделился Роман Саленко в комментарии ВДИНАМО.

Напомним, полузащитник выступает за команду Динамо U-19, тогда как за основную сыграл в 4 матчах (всего 7 минут на поле). За юношескую команду Динамо Саленко сыграл в 23 матчах, записав в свой актив 5 голов и 10 ассистов.

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