Челси в июле оформил переход Ише Сэмюэлса-Смита в Страсбур. Защитник даже попал в заявку на один из матчей эльзасцев в Лиге 1. Впрочем, 19-летний игрок не остался в составе французского клуба.

Челси окончательно избавился от экс-игрока сборной Англии, отпустив в дружественный клуб – 6 трансфер между командами

Через 33 дня после трансфера в Страсбур лондонцы объявили, что Ише Сэмюэлс-Смит вернулся в Челси. А затем защитника отдали в аренду Суонси. Таким образом, за недолгое время игрок побывал в АПЛ, Лиге 1 и Чемпионшипе.

Добавим, что Челси и Страсбур принадлежат одному владельцу – BlueCo.

СМИ считают, что на судьбу Ише Сэмюэлса-Смита повлияло то, что Исмаэль Дукуре продлил соглашение со Страсбуром. Именно поэтому 19-летнему оборонцу нашли новый клуб, чтобы он получал игровую практику.

Ливерпуль одержал минимальную победу в напряженной зарубе с Арсеналом – все решил шедевральный штрафной