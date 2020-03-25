Игрок Ботафого удерживал дома трех связанных женщин – шутка переросла в громкий скандал

Молодое поколение футболистов в Бразилии развлекается на карантине.

После объявления карантина в Бразилии игрок местного Ботафого Луис Энрике выложил в сеть нелепую шутку.

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18-летний футболист в Instagram опубликовал видео, на котором три женщины с заклеенным ртом привязаны к стульям. В видеоролике Луис заявил: "Кто сказал, что карантин невозможно повести с дамами".

Логично, что данное видео спровоцировало волну возмущения и хейта на Энрике. В итоге ролик был удален, а сам виновник заявил, что его неправильно поняли.

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