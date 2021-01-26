Сенад Лулич, полузащитник Боснии и Герцеговины, поделился своими ожиданиями от отбора на грядущий чемпионат мира.

"Франция – фаворит группы. Думаю, у нас есть уровень, чтобы играть на равных с Украиной, Финляндией и Казахстаном. Мы сможем бороться с ними за второе место в квартете", – цитирует Лулича Reprezentacija.

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К слову, сборная Украины в группе D европейского отбора сыграет с Боснией и Герцеговиной. Отбор "сине-желтые" завершать именно матчами с подопечными Петева (12 октября и 16 ноября).

Также за выход в финальную часть ЧМ-2022 "сине-желтые" будут бороться с Францией, Финляндией и Казахстаном.

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