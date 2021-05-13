На последних минутах поединка 36-го тура Серии А Болонья – Дженоа (0:2) Синиша Михайлович вместо Роберто Сориано бросил в бой защитника Висдома Амея. На момент выхода на поле ему исполнилось 15 лет и 274 дня.

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Амей, которому 11 августа исполнится 16 лет, стал самым молодым футболистом, который вышел на поле в поединке топ-5 чемпионатов Европы, а также первым игроком, который родился после 1 января 2005 года, информирует Opta.

После 36-ти туров Серии А Болонья занимает 11 место в турнирной таблице.

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