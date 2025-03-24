"Это было трудно. Мы знали, что нужно забить как минимум два гола... Я забил сразу, поэтому можем быть довольны.

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Мне повезло. Я вышел на поле и сразу забил. Это приятное ощущение, потому что последние несколько матчей были непростыми. Мы – новая команда, и нам еще нужно работать. В июне нас ждут два важных матча", – сказал де Кейпер для Le Soir.

Напомним, защитник Брюгге забил гол через минуту после выхода на поле в матче с Украиной (3:0). В июне национальная сборная Бельгии сыграет поединки отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против Северной Македонии и Уэльса.

В нынешнем сезоне Максим де Кейпер провел 43 матча за клуб, забил 3 гола и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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