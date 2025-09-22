Игрок Барселоны Вики Лопес получила награду Трофей Копа среди женщин на церемонии от France Football.

Трофей Копа – престижная индивидуальная награда, которую вручают лучшей молодой футболистке мира в возрасте до 21 года. Она названа в честь легендарного французского форварда Раймона Копа и является своеобразным "Золотым мячом" для новой генерации игроков.

Welcome to the Kopa Trophy winners club Vicky! #ballondor pic.twitter.com/yOjRe9nbCf — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

