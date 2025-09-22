Игрок Барселоны вслед за Ямалем забирает награду лучшей молодой футболистки года
France Football объявил обладателя премии Копа, которую вручают лучшей молодой игрочине по итогам календарного года. Трофей достался
Игрок Барселоны Вики Лопес получила награду Трофей Копа среди женщин на церемонии от France Football.
Ямаль второй раз подряд выиграл "Kopa Trophy"
Трофей Копа – престижная индивидуальная награда, которую вручают лучшей молодой футболистке мира в возрасте до 21 года. Она названа в честь легендарного французского форварда Раймона Копа и является своеобразным "Золотым мячом" для новой генерации игроков.
