Фабрицио Романо известен среди футбольных болельщиков как трансферный оракул. Однако оказалось, что защитник сборной Польши Якуб Кивёр также узнал о своей аренде непосредственно от инсайдера, а не от собственного клуба.

"Канониры" отдали Кивёр в Порту на правах аренды после того, как подписали из Байера Пьеро Инкапье. По словам самого поляка, он не был полностью в курсе того, что аренда в Порту завершена, и даже был готов тренироваться в составе Арсенала, когда Фабрицио Романо сообщил новость. Друзья и семья поздравили его, но клуб не сообщил защитнику о сделке.

"Фабрицио Романо объявил: "Поехали!", и я начал получать десятки сообщений и звонков с поздравлениями. Я начал тренироваться... Игроки увидели это на своих телефонах и спросили, зачем я надел форму, если сделка уже закрыта", – цитирует Якуба FourFourTwo.

