Игрок Арсенала-Киев Домбровский рассказал о тренерских методах Раванелли

Полузащитник киевского Арсенала Андрей Домбровский рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Мы готовимся к старту в УПЛ по плану, разработанному новым тренерским штабом. В предсезонных товарищеских матчах никто не требует побеждать. Считается, что тот, кто выигрывает все игры на сборах, не может потом показывать такой темп в матчах чемпионата.

"Шевченко может помочь мне». Раванелли – эксклюзивное интервью о Ювентусе, Лобановском и Украине

Конечно хочется побеждать, но сейчас закладывается фундамент, прежде всего, качества игры и командного взаимодействия между игроками.

Нагрузки у нас очень серьезные. По сравнению с прошлым сезоном они существенно выросли. Много различных упражнений, работы в тренажерном зале.

Тренерские методы нового главного тренера Раванелли отличаются от тех, которые применял Сергей Литовченко. Сейчас у нас большая интенсивность в занятиях, много рывковой и скоростной работы. С Сергеем Викторовичем мы в основном набирали километраж, брали количеством. То есть темп был ниже, а пробег был больше.

Вскоре старт в Премьер-лиге и первая игра с ФК Львов. Уверен, что ребята будут полностью выкладываться и отдавать все силы для победы. Надо расти, надо развиваться и не останавливаться на достигнутом.

Клуб создал очень хорошие условия для подготовки. Тренировочные поля в идеальном состоянии. Есть все необходимое для того, чтобы полностью посвятить себя футболу и достигать поставленных целей", – цитирует Домбровского пресс-служба Арсенала-Киев.