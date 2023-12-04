Еще 2 потенциальные жертвы выступили с обвинениями в адрес неназванного игрока АПЛ, сообщает The Telegraph.

Экс-конкурент Зинченко отбился от последних обвинений в изнасиловании и заплакал – суды украли 2 года карьеры

Отмечается, что игрок продолжает выступать как за свой клуб, так и за национальную сборную с момента его первого задержания в июле 2022 года. Он якобы продолжал совершать преступления, когда находился под залогом. Ранее его обвиняли 3 женщины, но недавно добавились еще две. Одна из заявительниц пожаловалась на реакцию Футбольной ассоциации Англии, которая, по ее мнению, не восприняла обвинения всерьез.

Другая жертва считает, что именно слабая реакция ФА поспособствовала тому, что она пострадала от злоумышленника. "Если бы они решили воспринять первое обвинение всерьез... Если бы они отстранили его, я бы никогда не попала в такую ситуацию, в которой была в тот день. Решение ФА вызвало у меня страдания". Добавим, что сейчас личность футболиста держат в секрете из-за юридических нюансов.

Топ-11 друзей Месси по тюрьме: контрабандист, насильник и охотник на проституток