– Вы застали начало полномасштабного вторжения в Мариуполе. Расскажите, как это было?

– Я играл тогда в Мариуполе U-19 и 23 февраля был на базе. На следующий день мы должны были ехать на игру с Черноморцем в Одессу. В 4 утра мне позвонила сестра и сказала, чтобы я срочно приезжал к ней, началась война. Я не мог понять, что происходит. Вышел на улицу, все было спокойно, никаких машин и взрывов не было слышно.

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Первым звоночком стало то, что я долго не мог вызвать такси, но все же мне это удалось, и я приехал к сестре. Мы решили, что не будем никуда ехать и останемся в Мариуполе. Думали, что война скоро закончится и боевые действия будут проходить где-то в полях и города не тронет. Как же мы ошибались!

Где-то в 9 утра мы услышали первые взрывы. В квартире начали трястись окна. Но мы все равно решили остаться, потому что уезжать уже было страшно. Мы не понимали, куда ехать, и боялись попасть под обстрел.

– Когда исчезли коммуникации?

– Где-то через 6-7 дней выключился свет, потом исчезло отопление, газ. Дома стало холодно. Сыну сестры, моему племяннику, было всего четыре года и мы за него очень переживали, пытались одеть его потеплее. Начала кончаться еда.

– У вас были запасы продуктов?

– У сестры были запасы мяса. В первые дни мы закупили молоко, которое можно долго держать, крупы, яйца. Еды нам хватило где-то на две недели. Потом с нами начали делиться соседи, что-то мы им давали. Короче, помогали друг другу.

– Где вы брали воду?

– Воду мы набирали из источников, а для бытовых нужд могли топить снег. Поход за водой был жутким и занимал около 40 минут в одну сторону. Над головой пролетали русские истребители и было непонятно, куда они могут сбросить бомбы, а параллельно работал Град. Ты идешь с баклагами воды и видишь густой чёрный дым. Это ужасно.

– Вы пересекались в Мариуполе с военными россиянами?

– Россиян я впервые увидел, когда мы уезжали из Мариуполя. До этого пересекался с нашими военными и полицейскими, помогавшими пищей и водой. Полицейские рассказывали нам, что происходит в городе, и говорили, что лучше находиться в Мариуполе, потому что россияне могут расстрелять машины при выезде.

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– Какой самый страшный момент вы можете вспомнить в Мариуполе?

– Их было два. Первый, это когда ты спишь и в 3-4 утра начинают пролетать самолеты, работать артиллерия. С каждым днем ты понимаешь, что боевые действия все ближе и ближе к твоему дому.

Второй момент случился на первом российском блокпосте, когда мы уезжали с сестрой и племянником из Мариуполя. Оккупанты начали меня спрашивать, почему нет техпаспорта на машину. Я сказал, что потерял документы, потому что автомобиль был не наш, его нам дал сосед, а техпаспорт оставить забыл.

Россияне стали вокруг меня и заставили раздеться до трусов, искали татуировки. Потом начали лазить по сумкам, проверять телефон и психологически давили на меня: "Сейчас отберем машину и пойдете пешком". Но я уже смирился и был готов ко всему, – цитирует Плаксу портал Украинский футбол.

Плакса еще до истории с Мариуполем прекрасно понимал все ужасы войны в Украине. Его родной город Угледар еще с 2014 года страдает от россиян.

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