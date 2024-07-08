Игрок Александрии мог перебраться в Англию – трансфер сорвался в последний момент
Защитник Александрии Даниил Скорко имел возможность оказаться в третьем по силе дивизионе Англии.
Линкольн Сити проявлял интерес к Скорку, а сумма возможного трансфера могла составлять 300-400 тысяч евро, информирует Sport.ua.
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Впрочем, переход в последний момент сорвался – английский клуб выбрал игрока из Англии вместо Скорка. Следует добавить, что Линкольн Сити выступает в Футбольной Лиге 1 – третьем по силе дивизионе Англии.
Отметим, что Скорко выступает на позиции правого защитника, что не помешало ему отметиться 4 голами и ассистом в 25 поединках.
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