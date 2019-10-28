Игрок Аякса отказал сборной Нидерландов и будет выступать за США

Защитник Аякса Сержиньо Дест решил отклонить предложение сборной Нидерландов и продолжить выступления за национальную команду США.

18-летний футболист родился в Нидерландах, он является воспитанником академии Аякса, но его отец – американец. Дест уже несколько лет выступает за молодежные сборные США и уже даже успел провести несколько товарищеских матчей в составе главной команды.

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В этом сезоне Дест получил место в основе Аякса и этим обратил на себя внимание представителей зибрнои Нидерландов. 18-летнего футболиста уже в ближайшее время могли пригласить в команду Рональда Кумана, однако он выбрал другой вариант, информирует Bleacher Report. Дест решил, что будет играть за сборную США. Его официальный дебют ожидается уже в ноябре, когда американцы в Лиге Наций КОНКАКАФ сыграют против Канады.

Напомним, что в этом сезоне Дест сыграл 9 матчей в Ередивизи и 3 в Лиге чемпионов.

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