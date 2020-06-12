Играть в футбол без болельщиков – это то же, что спать с резиновой женщиной, – экс-форвард сборной Украины

Бывший нападающий Ворсклы и Десны Александр Ковпак, который сейчас защищает цвета второлигового Полесья, возмущен решением властей проводить матчи чемпионата Украины без зрителей.

"Играть в футбол без болельщиков – это то же, что спать с резиновой женщиной. Никакого удовольствия! В целом эта ситуация в футболе демонстрирует те же процессы, которые происходят во всем государстве – имею в виду двойные стандарты.

УАФ предлагает разрешить возвращение болельщиков на стадионы – соответствующее предложение уже направлено в Минздрав

У нас почему-то везде так: одним что-то можно, а другим – нет. Супермаркетам в карантин работать можно, а маленьким магазинчикам – нет. В конце концов, если уж позволили работать супермаркетам, открыли парки, то почему зрителям не позволяют посещать стадионы? Они на открытом воздухе!

Мы все видели, как ПФЛ провела общее собрание на трибуне стадиона. Представители клубов сидели на нужном расстоянии друг от друга – и все было в порядке... Одним словом, двойные стандарты", – цитирует Ковапака издание Экспресс.

Напомним, из-за карантинных ограничений болельщикам нельзя посещать матчи на стадионах – запрет продлится как минимум до июля.

Баварія може оформити чемпіонство, повернення Італії та Іспанії, козир Вернидуба в битві за лідерство – вершки вікенду