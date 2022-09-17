"Мы с Украинской ассоциацией футбола уже говорили об этом матче, но хочу повторить еще раз: ежедневно в Украине из-за войны погибают дети и взрослые.

Скандал в сборной Боснии и Герцеговины: кто продался Путину и что будет дальше?

Это большая ошибка – играть товарищеский матч с нацией, которая является агрессором", – сказал Шевченко в комментарии изданию N1.

Напомним, на прошлой неделе Боснийская футбольная ассоциация заявила, что намерена провести 19 ноября спарринг со сборной России. Такое решение вызвало волну протеста в футбольном сообществе – против этого выступили бывшие и нынешние звезды сборных Боснии и Герцеговины и Украины, а также спортивные чиновники, а мэр Сараево даже пригрозила прекращением сотрудничества со скандальной Федерацией.

"Сербы хотят разрушить местный футбол": почему боснийская Федерация согласилась на товарищеский матч с Россией?