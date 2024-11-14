На матчи с Бельгией и Францией тренер "Скуадры адзурры" не вызвал капитана Ромы Лоренцо Пеллегрини. "Нам нужен игрок, который сможет связать полузащиту с атакой; который сможет меняться позициями с другими и атаковать. У Бареллы есть эти способности. В то же время у нас есть и другие игроки, которые знают, как играть в этой роли. Впрочем, Барелла, вероятно, выйдет на поле завтра. Николо больше похож на треквартисту, а Давиде Фраттези – на медзаллу (крайнего полузащитника в схеме 4-3-3, – прим.)".

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В случае получения желтой карточки Джанлуиджи Доннаруммой вратарь ПСЖ будет дисквалифицирован на следующий матч сборной - против Франции в воскресенье. Несмотря на это, Спаллетти отметил, что доверится Доннарумме. "Он будет играть. Мы должны доверять нашим игрокам, которые знают, как следует себя вести.

Ничья гарантирует нам выход в следующий раунд? Если мы решим, что ничьей будет достаточной, мы изменим менталитет команды. Нам нужно сохранять тот же настрой, который был у нас в последних матчах, которые были идеальными", – цитирует Спаллетти Football Italia.

Матч Бельгия – Италия состоится в четверг, 14 ноября в Брюсселе. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

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