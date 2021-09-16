Краматорск столкнулся с серьезной проблемой перед матчем 9-го тура Первой лиги против Оболони.

Большинство игроков и тренеров Краматорска заболели коронавирусом перед матчем против Оболони, сообщает Footboom. Количество больных не раскрывается, однако отмечается, что "играть фактически некому, так же как и некому руководить действиями команды".

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Руководство клуба обратилось к Оболони с просьбой перенести встречу, однако получило категорический отказ. ПФЛ же ожидает официальное обращение Краматорска о переносе матча.

Сообщается, что если Краматорску не пойдут на встречу, то клуб рассматривает вариант с неприезда в Киев, что может угрожать техническим поражением.

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