"Играть фактически некому": Краматорск страдает из-за вспышки COVID-19 – матч против Оболони под угрозой срыва, – СМИ
Краматорск столкнулся с серьезной проблемой перед матчем 9-го тура Первой лиги против Оболони.
Большинство игроков и тренеров Краматорска заболели коронавирусом перед матчем против Оболони, сообщает Footboom. Количество больных не раскрывается, однако отмечается, что "играть фактически некому, так же как и некому руководить действиями команды".
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Руководство клуба обратилось к Оболони с просьбой перенести встречу, однако получило категорический отказ. ПФЛ же ожидает официальное обращение Краматорска о переносе матча.
Сообщается, что если Краматорску не пойдут на встречу, то клуб рассматривает вариант с неприезда в Киев, что может угрожать техническим поражением.
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