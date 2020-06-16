"Играли, как в театре": Гусев сравнил матчи в Киеве и Донецке на Евро-2012

Бывший полузащитник сборной Украины и Динамо Олег Гусев вспомнил выступление "сине-желтых" на Евро-2012.

"Мы хорошо подготовились к турниру в Турции, Австрии и Германии. Находясь там, не могли в полной мере стать свидетелями того ажиотажа, который царил в Украине вообще, и в Киеве в частности.

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Когда вернулись со сборов, сразу заехали на базу, а там уже дыхание Евро ощущалось по полной программе. Было много заказов по билетам. Уже и не помню, сколько брал, но родственникам, разумеется, доставал.

Матч против Швеции открывал для нас чемпионат Европы. Мы понимали, что в Киеве, на моем родном стадионе, точно будет феноменальная поддержка. В Донецке трибуны тоже были заполнены, но там мы играли, будто в театре.

Шикарный стадион – и говорить нечего. Но вот сама поддержка в столице всегда была все-таки лучше. О Львове я уже и не говорю, но на этом Евро мы там так и не сыграли", – поделился Гусев в комментарии Команда№1.

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