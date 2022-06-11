"Определенная фартовость у города есть, я хотел играть в Лодзе. Здесь много украинцев. Большое спасибо всем болельщикам. Пришли украинцы, поддержали. Играли, как дома.

Первый забитый мяч стал переломным моментом. Нам он был очень нужен. Сказал в перерыве, что кто-то должен взять на себя ответственность и забить. Как в Уэльсе. Но там никто не забил, а сегодня забили, довели дело до конца.

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Спасибо ребятам, спасибо Андрею Пятову, что он сегодня вышел, сыграл очень хорошо. Завтра в 6 утра он уже уезжает. Я заранее ему сказал, что выйдет против Армении.

Ярмоленко заболел. У него была температура. Андрей зашел ко мне с утра. Говорил, что готов играть, если нужно. Но я ему запретил играть. Сказал, что ребята справятся, а он нужен на следующий матч. Соболь и Сирота тоже поправляются.

Миколенко сыграл три матча, поэтому я попросил Зинченко выйти слева. Надо было дать Миколенко отдохнуть. Я думал, что Соболь сможет играть. У нас после Уэльса заболело полкоманды.

После игры в раздевалке сказал ребятам, что они молодцы. Выполнили все, дожали. И Малиновского похвалил, потому что взял на себя ответственность, пробил. Кто-то должен был проявить свое мастерство.

Состав на Ирландию? Я непредсказуемый человек. Посмотрим, как кто будет выглядеть, как восстановятся игроки. Ирландия приедет агрессивной, будет сложная игра", – сказал Петраков после победы над Арменией в эфире "Футбол 1".

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