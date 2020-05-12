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"Играл в сборной, в Шахтере и вдруг все резко оборвалось": Бутко рассказал о своих отношениях с Каштру

06:30 16 Читати українською
"Играл в сборной, в Шахтере и вдруг все резко оборвалось": Бутко рассказал о своих отношениях с Каштру
Богдан Бутко / ФК Шахтер

Защитник "горняков" Богдан Бутко, который на правах аренды выступает за польский Лех, вспомнил, как переживал из-за непопадания в состав Шахтера после прихода Луиша Каштру.

"Всегда, когда приходит новый тренер, ты хочешь показать свои лучшие качества. Когда пришел Каштру, на сборах я был лучшим в тестах, в игровом плане не был хуже тех, кто на моей позиции. В каких-то моментах выглядел даже лучше. Но на это то закрывались глаза. И опять же – мне никто ничего не объяснял.

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В тот период было очень трудно. Играл в сборной, в Шахтере, все было хорошо, все получалось и вдруг очень резко все оборвалось. Если не играешь год, просто сходишь с ума. Ты все делаешь нормально – я же не уменьшал требования к себе. Очень трудно. Можно сказать, что мало в срыва не доходило. Хотелось просто все бросить и уехать куда-нибудь в горы. Но у меня есть силы доказать, что я буду играть в Шахтере на позиции правого защитника. И я буду этого хотеть, пока будут эти силы", – сказал Бутко в интервью изданию Tribuna.

Напомним, украинский защитник не получал игрового времени после прихода Луиша Каштру, поэтому зимой этого года отправился в аренду в польский Лех.

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Луиш Каштру Луиш Каштру Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Шахтер Шахтер Богдан Бутко Богдан Бутко Лех Лех
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