"Рудько играл на любительском уровне. Казалось, он бросается на диван, а не на поле. Лех ошибся при трансфере. Говорили о действительно хороших вратарях, которые были под рукой за приличную цену, например, Плаха", – отметил Влодарчик в эфире Meczyki.

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Добавим, что Лех был уничтожен Карабахом в ответном матче Лиги чемпионов (1:5). Рудько допустил ошибку в двух взятиях ворот, а еще в одном из голов умудрился пропустить мяч между ног.

Отметим, что украинец перебрался в польский клуб на правах аренды этим летом и сыграл в двух матчах ЛЧ. Первая встреча получилась куда более положительной – Лех победил (1:0), а Рудько удержал ворота на замке.

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