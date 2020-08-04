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"Играл бы за Валенсию – никто бы о нем не знал": чемпион мира-1986 Руджери уничтожил Пике

11:35 - Читати українською
"Играл бы за Валенсию – никто бы о нем не знал": чемпион мира-1986 Руджери уничтожил Пике
Жерар Пике / фото из соцсетей

Аргентинская легенда Оскар Руджери серьезно прошелся по игровым качествам защитника испанской Барселоны Жерара Пике.

"Пике – посредственный игрок, как я и многие другие. Он красавец с классной бородкой, излучает бунтарскую энергию, потому что он с Шакирой и тому подобное. Но если бы он играл за Валенсию, то о нем бы никто не знал.

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Он выходит на поле из-за того, как играет Барселона. Он не подвергается давлению, кроме матчей против больших команд. Он как я, нормальный хороший защитник, но не более", – заверил Руджери в эфире FOX Sports Sur.

К слову, в сезоне 2019/20 Жерар Пике провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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