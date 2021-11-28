"За три дня до матча у нас заболели три игрока: была температура у Степанюка, Тилля, Кушниренко. У нас обойма 12-13 человек. Играют одни и те же, скапливается усталость, и сегодня это чувствовалось. СК Днепр-1 был гораздо свежее, а нам было очень тяжело. Пропустили еще быстрый гол.

СК Днепр-1 – Ворскла – 5:1 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме, по-видимому, сказался класс соперника. Он заслужил победу. А нам нужно из этой ситуации выходить. Юрий Вильевич сказал ребятам, что трагедии мы не делаем. Да, счет большой, я согласен. Но у нас еще две игры и их нужно провести достойно, чтобы уйти на перерыв.

Во втором тайме мы выпустили пятерых ребят из молодежного состава, чтобы сохранить игроков, находившихся на трех желтых карточках, на матчи с Рухом и Львовом. Повторюсь, нас приехало всего 12 человек. Не хватило, наверное, свежести, плюс соперник прессинговал, играл. Заслуженная победа СК Днепр-1, с чем поздравляю", – приводит слова Омельчука официальный сайт СК Днепр-1.

Добавим, что Ворскла была разбита СК Днепр-1 (1:5), а наставник полтавчан Юрий Максимов не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

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