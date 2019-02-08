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Играй, как Бекхэм: Салах продемонстрировал мастерство в рекламе Pepsi и бросил вызов легенде Манчестер Юнайтед

19:27 42 Читати українською
Играй, как Бекхэм: Салах продемонстрировал мастерство в рекламе Pepsi и бросил вызов легенде Манчестер Юнайтед
Мохамед Салах / Reuters

Лидер английского Ливерпуля Мохамед Салах принял участие в съемках новой рекламы Pepsi, где показал собственные футбольные умения.

Египетский вингер играючи справился с заданием съемочной группы. Салах сначала попал в колесо, закрепленное на специальной подставке. Позже 26-летний форвард так же легко сумел сбить с поверхности банку Pepsi.

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Такая точность искренне поразила режиссера, поэтому вполне вероятно, что при подготовке финальной версии промо даже не придется применять монтаж либо другие технологии.

Правда, реклама более 10-летней давности с Дэвидом Бекхэмом в главной роли выглядела не менее эффектно. Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед, Реала и ряда других клубов тогда показал всю мощь своего фирменного удара и попал мячом в мусорные баки, находящиеся в нескольких десятках метров от него. Но, кажется, тогда без монтажа не обошлось...

Теги
Мир Мохамед Салах Мохамед Салах Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Ливерпуль Ливерпуль Видеоновости
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