Полтавчане в новом розыгрыше чемпионата Украины будут выступать в обновленной экипировке.

Ворскла в клубных соцсетях опубликовала видео, на котором представила форму на сезон-2021/22.

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Полтавчане презентовали сразу три комплекта экипировки, представленные в традиционных цветах – зеленом, белом и сером. Главным лозунгом презентации стала фраза-призыв "Играй феерично!". К слову, разработчиком новой формы стала фирма Nike.

Напомним, в новом сезоне УПЛ Ворскла стартует домашним матчем против СК Днепр-1, который состоится 26 июля.

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