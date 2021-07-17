"Играй феерично!": Ворскла представила форму на новый сезон
18:50 - Читати українською
Полтавчане в новом розыгрыше чемпионата Украины будут выступать в обновленной экипировке.
Ворскла в клубных соцсетях опубликовала видео, на котором представила форму на сезон-2021/22.
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Полтавчане презентовали сразу три комплекта экипировки, представленные в традиционных цветах – зеленом, белом и сером. Главным лозунгом презентации стала фраза-призыв "Играй феерично!". К слову, разработчиком новой формы стала фирма Nike.
Напомним, в новом сезоне УПЛ Ворскла стартует домашним матчем против СК Днепр-1, который состоится 26 июля.
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