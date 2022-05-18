"Очень рад видеть ребят, очень рад присутствовать сегодня на матче, который так важен для самих пацанов и украинского народа. Мы хотим поддержать Украину, это гуманитарный жест.

Йовичевич – о будущей звезде сборной Украины: "Он понимает игру на 5 секунд быстрее остальных"

Пихалёнок играет, как Паганини, да. Николо Паганини. Отлично себя проявил, как и команда. Эти матчи очень полезны для подготовки к матчу с Шотландией. Думаю, что все будет хорошо. Я все время поддерживаю контакт и с Пихалёнок, и с Довбиком.

С Гуцуляком тоже, но он, к сожалению, получил повреждение и вернулся домой. То, что показывают Пихалёнок и Довбик, очень радует меня как тренера", – отметил Йовичевич в эфире YouTube-каналу УАФ перед началом игры с Риекой.

Отметим, что Пихалёнок дебютировал за сборную Украины в игре с Боруссией М, в которой отметился голом. Александр продолжил приятную традицию и в матче с Эмполи – теперь в активе хавбека СК Днепр-1 2 гола в 2 поединках за национальную команду.

Эмполи – Украина: 2 подряд гол дебютанта, карнавальный футбол, самый стабильный игрок и новая потеря в сборной