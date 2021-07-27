"Такая игра замечательная для болельщиков, но не для тренеров, потому что на скамейке от подобного можно сойти с ума. СК Днепр-1 использовал свой минимум моментов, мы же не использовали солидное количество своих. Будем работать над этим.

Голы из очевидных офсайдов и красивый "самострел" Сватка в видеообзоре матча Ворскла – СК Днепр-1 – 2:2

К игре с днепрянами подходили через призму игры с КуПС. Дали нашим лидерам сыграть не полный матч, счет 2:2 – закономерный. Футбол вообще строится на ошибках. Сейчас стоит поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Да, горели желанием победить, но чего-то не хватило", – приводит слова Ульяницкий официальный сайт Ворсклы.

Напомним, СК Днепр-1 и Ворскла не смогли выявить сильнейшего в скандальном матче – игра завершилась результативной ничьей (2:2).

СК Днепр-1 в меньшинстве расписал скандальную ничью с Ворсклой – Довбик оформил дубль, Йовичевич получил удаление