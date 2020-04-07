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"Игра за Баварию – не просто работа, а страсть": Мюллер эмоционально прокомментировал новое соглашение с родным клубом

13:57 19 Читати українською
"Игра за Баварию – не просто работа, а страсть": Мюллер эмоционально прокомментировал новое соглашение с родным клубом
Томас Мюллер / Сайт Баварии

Нападающий Баварии Томас Мюллер не скрывал своей радости после продления контракта с клубом.

"Обе стороны подписали соглашение с совершенно хорошими чувствами. Уверен, что если мяч снова начнет катиться, мы продолжим успешный путь. Это мотивирует меня. Для меня было приоритетом номер один остаться в Баварии – у клуба была такая же позиция.

Мюллер официально продлил контракт с Баварией

Я в Баварии уже две трети своей жизни, поэтому трудно сказать, я рядом с клубом или он рядом со мной – мы боремся друг за друга. Для меня это – не просто работа, это моя страсть. Я рад, что буду здесь на два года дольше и сделаю все возможное на поле и вне его", – цитирует Мюллера официальный сайт Баварии.

Напомним, 30-летний нападающий является воспитанником Баварии и на протяжении карьеры выступал только в составе мюнхенского клуба.

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Германия Томас Мюллер Томас Мюллер Бавария Бавария
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