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"Игра сборной Украины в матче с Литвой нас сильно поразила", – защитник сборной Нигерии Троост-Эконг

19:00 100 Читати українською
"Игра сборной Украины в матче с Литвой нас сильно поразила", – защитник сборной Нигерии Троост-Эконг
Виллиам Троост-Эконг / Сайт ФИФА

Один из лидеров африканской сборной оценил уровень украинских игроков перед товарищеским матчем в Днепре.

 

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить Украину за очень теплый прием! Что же касается предстоящего матча, то он будет для нас непростым, поскольку сейчас в нашем составе не так много опытных футболистов. Хотя, с другой стороны, молодые исполнители всегда рвутся играть за национальную команду, показывать в ее составе высокие результаты.

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Всей командой смотрели матч Украины с Литвой, и должен сказать, что игра украинской сборной очень впечатлила. Кроме того, тот факт, что наш соперник в рейтинге сборных ФИФА занимает достаточно высокую позицию, также о многом говорит. Матч со сборной Украины – вызов, к которому мы готовы", – цитирует Троост-Эконга dynamo.kiev.ua.

Напомним, товарищеская игра Украина – Нигерия состоится завтра (10 сентября), в 21:30 по киевскому времени.

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Украина - Нигерия Украина Украина Нигерия Нигерия Сборная Украины Виллиам Троост-Эконг Виллиам Троост-Эконг
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