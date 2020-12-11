"Сейчас я вижу, что команда может собрать все свои силы на этот матч. Считаю, что игра с Ворсклой – важнейшая в этом сезоне. Нужно закончить этот год на мажорной ноте и спокойно идти в отпуск.

СК Днепр-1 интересуется Нуриевым, – СМИ

Мы будем прощаться с некоторыми футболистами, будем давать им статус свободных агентов. Несколько человек уже с нами не поедут на матч с Ворсклой. Окончательное решение относительно других игроков будем принимать уже после этого матча", – сказал Кобин в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Минай перед заключительным матчем первого круга занимает в турнирной таблице УПЛ 11-ю строчку, набрав 9 очков – в активе закарпатцев две победы, три ничьи и шесть поражений.

"Наші гравці працюють на фермах": гучна сенсація у Данії – українська команда потрапила в елітну футзальну лігу