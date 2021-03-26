Украинский тренер Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от матчей сборной Украины с Финляндией и Казахстаном в отборе к ЧМ-2022.

"Финляндия – "немецкая" команда. Игроки мотивированы, дисциплинированы, сыграны, голодные до побед. Есть личности, например нападающий Теему Пукки. Игра с финнами будет не легче матча с Францией. Борьба будет идти за каждый метр поля. На каждую нашу атаку финны отвечать своей.

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Казахстан хуже выглядит в плане раскрученности игроков и играть от обороны. Здесь хуже мастерство у футболистов, и это дает шанс реализовать наше преимущество в коллективной скорости. Важно забить первый мяч и заставить казахов отойти от плана на игру", – отметил Кварцяный в интервью Газете по-украински.

Добавим, что матч против Финляндии состоится уже 28-го марта на НСК Олимпийский. Команды подходят к игре с равным количеством очков – Украина сыграла вничью с Францией, а финны разошлись миром с Боснией и Герцеговиной.

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