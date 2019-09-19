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"Игра не слишком отличалась от предыдущих с Манчестер Сити, мы снова проиграли з крупным счетом", – Пятов

16:29 62 Читати українською
"Игра не слишком отличалась от предыдущих с Манчестер Сити, мы снова проиграли з крупным счетом", – Пятов
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал провальный результат в домашнем матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

"Игра не слишком отличалась от предыдущих с Манчестер Сити. Мы снова проиграли, к сожалению, с крупным счетом. Конечно, рассчитывали сыграть лучше и достичь другого, положительного для себя результата, но не получилось.

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Я бы не сказал, что первый гол стал ключевым. Скорее, уже после третьего мяча все стало ясно. Ведь при 0:1 у нас был замечательный момент у Мораеса, чтобы сравнять счет, но мы его не использовали. Возможно, если бы забили, нашли бы еще свой шанс. А так, через несколько минут, пропустили в свои. Однако, мы и после этого имели несколько моментов, чтобы сократить отставание. Но когда счет стал 0:3, было понятно, что нам уже не отыграться.

Нет, конечно Манчестер Сити нас ничем не удивил. У нас было достаточно информации о них, встречаемся мы с ними довольно часто. Все знают, как быстро они убегают втроем, а то и большим количеством в контратаку, что они показали и сегодня. И противостоять их действиям очень непросто. При этом они несколько раз нас прощали, а затем забивали", – цитирует Пятова Sport.ua.

Напомним, в другом матче группы С Динамо Загреб неожиданно разгромил Аталанту со счетом 4:0.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Шахтер Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов
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