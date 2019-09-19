"Игра не слишком отличалась от предыдущих с Манчестер Сити, мы снова проиграли з крупным счетом", – Пятов

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал провальный результат в домашнем матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Игра не слишком отличалась от предыдущих с Манчестер Сити. Мы снова проиграли, к сожалению, с крупным счетом. Конечно, рассчитывали сыграть лучше и достичь другого, положительного для себя результата, но не получилось.

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Я бы не сказал, что первый гол стал ключевым. Скорее, уже после третьего мяча все стало ясно. Ведь при 0:1 у нас был замечательный момент у Мораеса, чтобы сравнять счет, но мы его не использовали. Возможно, если бы забили, нашли бы еще свой шанс. А так, через несколько минут, пропустили в свои. Однако, мы и после этого имели несколько моментов, чтобы сократить отставание. Но когда счет стал 0:3, было понятно, что нам уже не отыграться.

Нет, конечно Манчестер Сити нас ничем не удивил. У нас было достаточно информации о них, встречаемся мы с ними довольно часто. Все знают, как быстро они убегают втроем, а то и большим количеством в контратаку, что они показали и сегодня. И противостоять их действиям очень непросто. При этом они несколько раз нас прощали, а затем забивали", – цитирует Пятова Sport.ua.

Напомним, в другом матче группы С Динамо Загреб неожиданно разгромил Аталанту со счетом 4:0.

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