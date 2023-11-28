"Мы добыли отличную победу, нам покорилось большое достижение. Мы гарантировали себе еврокубковую весну, это дорогого стоит. Я рад за клуб, рад за всех украинцев – мы сделали это для них.

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Матч с Антверпеном получился сложным, как я и ожидал. Тяжелый соперник. Но в ряде моментов мы сыграли очень хорошо, очень организованно и допустили лишь один опасный момент у своих ворот. В то же время мы создали много моментов впереди и неоднократно могли увеличивать преимущество. Мы контролировали игру в обеих фазах – с мячом и без мяча. Что меня особенно порадовало – мы были хороши при стандартных положениях.

Мои парни отдали все силы на поле. Они продемонстрировали отличное отношение и проявили настоящий бойцовский дух", – сказал Пушич в комментарии Megogo.

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