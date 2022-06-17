"Европа также привыкает к войне. Если бы чемпионат проводился в какой-то стране, а может его нужно было бы провести в двух-трех странах, то, возможно, это дало бы какой-то информационный толчок. И в Украине тоже хотелось бы провести, но понимаем, что это мы проведем просто для себя, для галочки. Болельщиков не будет, телевидения, скорее всего, тоже.

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Это все может растягиваться на три дня, сирена прозвучала – перенесли на следующий день, снова сирена – снова перенос. Никто не знает, сколько может продолжаться матч. Если он назначен в 7 вечера, а в восемь прозвучала сирена? Мы же его в 12 ночи не будем показывать никому. А на следующий день его в девять утра доигрывать? Сложностей очень много, здесь самое главное – безопасность. Очень трудный вопрос.

Вроде бы и начинать надо, но понимаешь, что если мы не начнем, то в целом футбола в Украине просто не будет. Потому что очень большие сложности будут вообще с футболистами, не говоря уже о Премьер-лиге. Первую или Вторую лиги мы вообще просто не соберем", – цитирует Лавриненко FanDay .