"Блаугранас" потерпели первое поражение в 2025 году в игре против Боруссии Дортмунд. Однако результат 1:3 вывел каталонцев в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе дома со счетом 4:0.

Хет-трик Гирасси в видеообзоре матча Боруссия Д – Барселона – 3:1

Несмотря на проход в следующий раунд турнира, игроки Барселоны не скрывали своего беспокойства после игры.

"Есть вещи, которые нам нужно исправить, но мы в полуфинале и это главное. Я счастлив, потому что в ранее в похожих случаях такая игра могла ускользнуть от нас. Я счастлив попасть в полуфинале после долгого перерыва. Наш клуб заслуживает этого", – цитирует Рональда Араухо Barca Blaugranes.

Добавим, что в полуфинале Барселона встретится с победителем пары Бавария – Интер. Миланский клуб победил в первом матче на выезде со счетом 2:1.

Боруссия едва не совершила камбэк против Барселоны – Гирасси оформил хет-трик