"Для меня это игра, которой я больше всего горжусь в сезоне. Мы сделали разницу против сверхсложного соперника. У нас был невероятный менталитет. Осасуна сильно давила на нас. Я не вижу потолка для команды.

Результативная феерия Довбика и Цыганкова в видеообзоре матча Осасуна – Жирона – 2:4

Гол Довбика? Я видел все матчи Осасуны, и это очень сложный соперник, во многих моментах им приходилось защищаться. Я опасался игры, потому что у меня было ощущение, что Осасуна может навязать свой футбол нашему, а случилось наоборот. Мне очень понравился наш бойцовский менталитет с самого начала игры. Также отыграться со счета 2:1 очень трудно.

Победа, матч, имидж... Для меня это был переломный момент. Я не хочу сказать, что отныне все сделано, но я думал, что мы будем страдать, потому что Осасуна способна доминировать над нами во многих моментах. Я не думал, что мы настолько способны играть с мячом и возвращать его. У нас было невероятное начало игры. Вы увидите, что я в очень эйфорическом состоянии.

Наша лига – это не Реал, Барселона или Атлетико. Я мечтаю о другом. Я мечтаю попасть в чемпионат с Осасуной, Реал Сосьедадом, Вильяреалом, Севильей, Бетисом, Райо Вальекано... Сейчас я мечтаю быть среди команд, которые борются за места между четвертым и шестым. Я мечтаю о четвертом или шестом месте, осознавая, какое давление оказываю на себя и клуб. Я видел очень конкурентоспособную команду", – приводит слова Мичела Diaridegirona.

Напомним, что Жирона уверенно переиграла Осасуну (4:2), а главным героем игры стал Артем Довбик, который забил и дважды ассистировал, в том числе и Виктору Цыганкову.

Довбик и Цыганков разорвали участника Суперкубка Испании – Артем оформил 1+2, Виктор забил победный ценой в лидерство