Старт сезона УПЛ 2022/23 оказался для одесского Черноморца не слишком удачным. В первых 4 турах команда Григорчука не знала вкуса побед, но игра "моряков" позволяет предполагать, что впереди их будет немало.

Перед началом сезона вряд ли кто-то отнес бы Черноморец к командам, которые будут находиться в зоне вылета или шагать перед ней. Одесситы всегда тянулись к вершинам, поэтому старт сезона без побед стал неприятным сюрпризом не только для болельщиков "моряков".

Впрочем, все далеко не так тяжело, как смотрится на бумаге. И у команды Григорчука еще достаточно времени для того, чтобы не только набрать необходимые обороты, но и заручиться благосклонностью госпожи Фортуны, которая всегда выбирает сильных.

Амбициозный тренер

Романа Григорчука не нужно представлять украинским поклонникам футбола. Именно этот специалист сумел подарить Одессе Лигу Европы, когда уровень нашего первенства был просто безумным. Вполне успешным был его заграничный вояж – Габала, Астана и солигорский Шахтер Григорчука ассоциировались с победами и хорошим качеством игры.

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Этот специалист умеет давать результат и выжимать из футболистов максимум, вместе с тем не забывая, что футбол – это зрелище, а результат на табло – далеко не единственное, почему люди приходят на стадион или наблюдают за матчами по телевизору и гаджетам.

Да, у Черноморца просматриваются проблемы: с Вересом команда не смогла найти аргументы на быстрый гол ровенчан, которые впоследствии еще и не реализовали пенальти. Ключик к обороне Металлиста 1925 года найти тоже не удалось, здесь хоть порадовала "сухость" собственных ворот. В противостоянии с Ингульцом пришлось отыгрываться, но на победу сил не хватило.

Классный матч одесситы выдали против Шахтера. Именно они стали первой командой УПЛ, от которой дончане пропустили в сезоне 2022/23 – уже на 9-й минуте забил Брагару. После этого, к чести одесситов, команда не зарылась в собственной штрафной, что мы уже привыкли видеть в играх против лидеров от других команд, а пыталась играть в свой футбол. Григорчук не мог допустить, чтобы его ребята просто отбивались, ожидая финального свистка. Черноморец продолжил действовать агрессивно и по эмоциям переигрывал соперника.

Ничья 1:1 выглядела вполне логичной, но здесь на сторону Шахтера стала удача. Уже на последней компенсированной минуте удар Очеретько благодаря рикошету подарил "горнякам" 3 очка. Было заметно, что наставник одесситов очень разочарован, но колоссальный опыт поможет ему преодолеть этот удар и внести необходимые коррективы в действия команды. Роман Григорчук никогда не мирился с неудачами, что позволило ему добиться успеха на тренерском поприще.

Опытный состав

Пока одесситы делают большую ставку на опыт. За место в воротах борются Непогодов и Паст, имена Селина, Бобка, Белого, Политила, Кравченко и Гладкого известные всем, для Путри, Петька и Кузыка матчи УПЛ уже давно не являются чем-то новым и непостижимым.

Юсова Григорчук заметил в Беларуси, шанс выбить себе место под солнцем получил Брагару, и он им пока пользуется по полной. Команда хорошо укомплектована, чтобы выполнять тренерские задания и воплощать на поле его идеи. Пока удача была не на стороне "моряков", но это никак не связано с составом Черноморца.

Проблема в реализации, а не в моментах

Агрессивная манера игры позволяет Черноморцу создавать достаточное количество голевых возможностей у ворот соперника. Если бы одесситы реализовали хотя бы треть – их позиция в таблице была бы совсем другой.

Голевого таланта Гладкого и настойчивости Юсова пока не хватает, чтобы команда забивала много и стабильно. Если Роман Григорчук найдет решение этой проблемы, то уже в ближайших матчах чемпионата мы увидим совсем другой Черноморец.

Сейчас уровень команд УПЛ выровнялся, каждый матч – жесткая бескомпромиссная баталия. Определяющими станут удачные тренерские задумки и их эффективное воплощение на футбольном поле. Черноморец – это та команда, которая владеет этими факторами и заслуживает того, чтобы фортуна улыбнулась, а позиция в турнирной таблице – улучшилась.